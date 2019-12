Dieser Inhalt wurde am 26. Dezember 2019 04:01 publiziert

Auf den Philippinen sind in Folge des Taifuns "Phanfone" an Weihnachten mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Dies teilten die Behörden am Donnerstag mit.

Das Unwetter hatte vor allem die östlich und zentral gelegenen Provinzen des Inselstaats getroffen. Die Todesopfer wurden ohne nähere Angaben aus den Provinzen Iloilo, Leyte und Capiz gemeldet.

Zudem galten in Iloilo weitere sechs Menschen als vermisst. Wegen des Taifuns verbringen tausende Menschen auf den Philippinen die Weihnachtstage in Notunterkünften.

Die Philippinen werden jährlich durchschnittlich von 20 Taifunen und Stürmen getroffen. Dabei kommen jedes Jahr hunderte Menschen ums Leben. Der bisher schwerste Taifun "Haiyan" ereignete sich im Jahr 2013. Knapp 7400 Menschen kamen damals ums Leben oder gelten seither als vermisst.

