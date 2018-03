Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 17. März 2018 07:07 publiziert 17. März 2018 - 07:07

Bei einem neuen Bombenanschlag in Kabul am Samstag gab es mehrere Tote und Verletzte. (Symbolbild)

In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich am Samstag ein Selbstmordattentäter mit einem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug in die Luft gesprengt. Mindestens zwei Zivilisten seien getötet worden, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums.

Demnach wurden mehrere weitere Menschen verletzt. Das Ziel des Anschlags war demnach zunächst unklar.

