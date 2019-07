Zahlreiche Soldaten der Rekrutenschule Jassbach BE im Emmental haben sich möglicherweise eine schlimme Lebensmittelvergiftung eingefangen. 24 Soldaten leiden unter schwerem Durchfall und Erbrechen, vier befinden sich in einem kritischen Zustand.

Sie mussten ins Spital eingeliefert werden, wie Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage sagte. Er bestätigte damit eine Meldung von "Blick online" und weiterer Medien. Der Vorfall ereignete sich demnach am Donnerstagnachmittag in der Schule für Elektronische Kriegsführung.

Zivile Sanitätsbehörden und Sanitätspersonal betreuten die Betroffenen, sagte Reist gegenüber der SRF-"Tagesschau". Ambulanzen und die Rega seien vor Ort. In der Umgebung würden zusätzliche Toilettenkabinen aufgestellt.

Die Ursache für die Krankheit sei bisher noch unbekannt. Die Zahl der Betroffenen könne sich jederzeit ändern, sagte Reist. Auch die Symptome zeigten sich sehr unterschiedlich: Bei einigen sei es Durchfall und Erbrechen, bei anderen nur Durchfall.

Gemäss Reist befinden sich mehrere Kompanien in Jassbach in der Emmentaler Gemeinde Linden in der Rekrutenschule. Diese hatte vor rund drei Wochen begonnen. Wie die Armee auf ihrer Webseite schreibt, verfügt die Kaserne über ein Verpflegungszentrum, das für dreimal 450 Mahlzeiten pro Tag ausgelegt ist. Auf dem Areal können in einer Sommer-RS bis zu 400 Personen präsent sein.

