Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 21. Oktober 2018 20:11 publiziert 21. Oktober 2018 - 20:11

Borussia Mönchengladbach gewinnt auch das vierte Heimspiel der Bundesliga-Saison. Die Borussen setzen sich in der 8. Runde gegen Mainz mit 4:0 durch und sind erster Verfolger von Leader Dortmund.

Zum ersten Mal seit vier Jahren - damals unter Lucien Favre - belegt Mönchengladbach den 2. Platz in der Bundesliga. Mit einer überzeugenden Vorstellung deklassierte die Mannschaft von Dieter Hecking die nunmehr seit fünf Partien sieg- und torlosen Mainzer. Jonas Hofmann mit drei Toren und Thorgan Hazard mit einem Treffer und zwei Assists waren die entscheidenden Offensivspieler.

Die Partie hätte einen anderen Verlauf nehmen können, wenn Mainz seine erste Chance in den Startminuten nach einem Fehlpass von Nico Elvedi genutzt hätte. Neben Elvedi standen für Mönchengladbach mit Yann Sommer, Michael Lang und Denis Zakaria drei weitere Schweizer im Einsatz.

Fabian Lustenberger musste mit Hertha Berlin die ersten Punktverluste im eigenen Stadion hinnehmen. Im Olympiastadion, wo sich zuletzt Bayern München und Mönchengladbach geschlagen geben mussten, erspielte sich der SC Freiburg ein 1:1. Die Berliner gingen durch das sechste Saisontor des Slowaken Ondrej Duda früh in Führung, kassierten aber noch vor der Pause mit einem abgefälschten Schuss den Ausgleich. Erst in der Schlussphase kamen die Gastgeber dem möglichen Sieg wieder etwas näher. In der 88. Minute erhielten sie einen Penalty zugesprochen, den der Schiedsrichter nach Sichtung der TV-Bilder aber wieder zurücknahm.

Telegramme und Rangliste:

Hertha Berlin - Freiburg 1:1 (1:1). - 53'716 Zuschauer. - Tore: 7. Duda 1:0. 36. Koch 1:1. - Bemerkungen: Hertha Berlin mit Lustenberger.

Mönchengladbach - Mainz 4:0 (1:0). - 51'123 Zuschauer. - Tore: 21. Hofmann 1:0. 53. Hofmann 2:0. 58. Hazard 3:0. 63. Hofmann 4:0. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi, Lang (bis 81.) und Zakaria (ab 70.), ohne Drmic (nicht im Aufgebot).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 8/20 (27:8). 2. Borussia Mönchengladbach 8/17 (19:9). 3. Werder Bremen 8/17 (15:8). 4. Bayern München 8/16 (15:9). 5. RB Leipzig 8/15 (16:9). 6. Hertha Berlin 8/15 (13:8). 7. Eintracht Frankfurt 8/13 (19:12). 8. Hoffenheim 8/10 (14:13). 9. Augsburg 8/9 (14:13). 10. Wolfsburg 8/9 (11:14). 11. SC Freiburg 8/9 (10:14). 12. Mainz 05 8/9 (4:8). 13. Bayer Leverkusen 8/8 (9:15). 14. 1. FC Nürnberg 8/8 (8:19). 15. Hannover 96 8/6 (10:16). 16. Schalke 04 8/6 (5:11). 17. VfB Stuttgart 8/5 (6:17). 18. Fortuna Düsseldorf 8/5 (6:18).

Neuer Inhalt Horizontal Line