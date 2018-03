Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 24. Februar 2018 21:57 publiziert 24. Februar 2018 - 21:57

Die AS Monaco verpasst eine gute Chance, den 2. Platz in der Ligue 1 zu zementieren. Der Meister verspielt beim 3:3 gegen Toulouse in der Schlussviertelstunde einen Zweitore-Vorsprung.

Bis in die 78. Minute führte Monaco unter anderem dank zwei Toren des 22-jährigen Portugiesen Ronny Lopes mit 3:1. Andy Delort mittels Penalty und sein Sturmpartner Yaya Sanogo sicherten Toulouse noch das Remis.

Monaco liegt zwei Punkte vor dem drittplatzierten Marseille, das am Sonntagabend zum "Classique" bei Paris Saint-Germain antritt.

Resultate und Rangliste:

27. Runde: Toulouse - Monaco 3:3. Dijon - Caen 2:0. Guingamp - Metz 2:2. Lille - Angers 1:2. Nantes - Amiens 0:1. Rennes - Troyes 2:0.

1. Paris Saint-Germain 26/68 (81:19). 2. Monaco 27/57 (67:29). 3. Marseille 26/55 (56:29). 4. Lyon 26/49 (56:32). 5. Montpellier 27/39 (24:21). 6. Nantes 27/39 (27:28). 7. Rennes 27/38 (34:35). 8. Bordeaux 26/35 (32:35). 9. Nice 26/35 (32:38). 10. Guingamp 27/35 (28:35). 11. Dijon 27/35 (38:52). 12. Saint-Etienne 26/33 (27:40). 13. Caen 27/32 (20:32). 14. Strasbourg 27/31 (32:47). 15. Amiens 27/29 (23:30). 16. Angers 27/28 (29:40). 17. Toulouse 27/28 (25:36). 18. Troyes 27/28 (24:36). 19. Lille 27/27 (26:43). 20. Metz 27/19 (25:49).

