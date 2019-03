Dieser Inhalt wurde am 10. März 2019 11:16 publiziert

Edoardo Mortara fährt zum zweiten Mal in Folge in der Formel E auf das Podest. Der Genfer belegt im 5. Saisonrennen in Hongkong hinter Sam Bird den 2. Platz. Sébastien Buemi bleibt ohne Punkte.

Buemi läuft es in der diesjährigen Formel-E-Meisterschaft weiterhin nicht nach Wunsch. Der 30-jährige Waadtländer kam mit seinem Nissan zum dritten Mal in Serie nicht ins Ziel. Der Champion von 2016 musste kurz nach Rennhälfte, an 7. Position fahrend aufgeben und von der Box aus mitansehen, wie das 50. Rennen der noch jungen Formel-E-Geschichte entschieden wurde.

Der italienisch-schweizerische Doppelbürger Mortara hatte eine glücklichere Rolle als Buemi. Der 32-Jährige, der wegen einer Tempoüberschreitung im Qualifying drei Startplätze - von Platz 3 auf 6 - nach hinten versetzt worden war, kämpfte sich während des Rennens auf den 3. Platz vor und profitierte kurz vor Schluss vom Zusammenstoss zwischen den beiden Führenden Sam Bird und André Lotterer. Sein Teamkollege Felipe Massa erzielt mit dem 6. Platz sein bestes Ergebnis in der Formel E.

Zu reden gab das Rencontre zwischen Bird und Lotterer. Der Brite touchierte den vor im fahrenden Lotterer, dem dadurch ein Hinterreifen platzte. Der Deutsche wurde schliesslich Letzter. Bird übernahm dank seinem Sieg die Führung im Gesamtklassement. Mortara liegt auf Platz 5, Buemi abgeschlagen auf Platz 13.

