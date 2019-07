Dieser Inhalt wurde am 21. Juli 2019 09:19 publiziert

Beim Mottbrand in einer Alphütte auf 2100 Metern über Meer musste die Feuerwehr im Helikopter anrücken.

Auf der Alp Mädems bei Mädris-Vermol SG ist am Samstag in einer Alphütte ein Mottbrand ausgebrochen. Da die Alp anders nicht zu erreichen ist, musste die Feuerwehr mit einem Helikopter anrücken. Die Brandursache war am Sonntag nicht bekannt.

Alarm löste ein Wanderer aus, den den Brand in der unbewohnten Hütte gegen Mittag entdeckte. Wie die Polizei mitteilte, flog ein Dreier-Team der Feuerwehr zu der auf 2100 Meter über Meer gelegenen Brandstätte. In einem zweiten Flug stiessen Polizisten und weiteres Löschmaterial hinzu.

Abklärungen ergaben, dass letztmals am Freitag jemand in der Alphütte war. Diese Personen verschlossen das Gebäude und gingen ins Tal. Die forensische Abteilung der Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf. An der Hütte entstand Schaden für einige tausend Franken.

