Mit einer grossen Show und Feuerwerk hat das Moulin Rouge in Paris am Sonntagabend das 130. Jahr seines Bestehens gefeiert.

Mit Cancan-Tänzen und einem Feuerwerk hat der berühmte Pariser Varieté-Club Moulin Rouge sein 130-jähriges Bestehen gefeiert. Tausende Besucher waren für die Feier am Sonntagabend auf den abgesperrten Boulevard vor dem Moulin Rouge im Stadtviertel Montmartre gekommen.

Den Auftakt machte eine Licht-Show, die auf die bekannte rote Windmühle projiziert wurde. Anschliessend erschien eine Solotänzerin im für das Revue-Theater typischen knappen Kleid auf dem Dach der Mühle, ehe rund 50 Tänzerinnen in wehenden Röcken ihre berühmten Cancan-Tänze zum Besten gaben.

Das Moulin Rouge ist im Jahr 1889 eröffnet worden - im selben Jahr, in dem auch der Eiffelturm in der französischen Hauptstadt fertiggestellt worden war. Das Revue-Theater ist ein Touristenmagnet. Allerdings sind die beiden Vorstellungen pro Abend, die das Moulin Rouge an 365 Tagen im Jahr gibt, rasch ausverkauft.

