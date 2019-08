Ridge Munsy verlässt den Super-League-Absteiger Grasshoppers und kehrt zum FC Thun zurück.

Der 30-jährige Stürmer war 2016 von den Berner Oberländern zu den Zürchern gewechselt und erzielte in 49 Pflichtspielen sieben Tore. In der vergangenen Saison lieh ihn GC an den türkischen Erstligisten Erzurumspor aus. Ausserdem löste der Rekordmeister den Vertrag mit dem zuletzt an den tschechischen Verein MFK Karvina ausgeliehenen Mittelfeldspieler Michal Fasko auf.

Dafür verpflichteten die Grasshoppers für drei Jahre den Nigerianer Francis Momoh. Es ist für den Stürmer die erste Station im Ausland. Zuletzt war er beim nigerianischen Erstligisten Heartland FC tätig. Momoh wird dem Team von Trainer Uli Forte zunächst nicht zu Verfügung stehen, da die Arbeitsbewilligung noch ausstehend ist.

