Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 15. Oktober 2018 16:28 publiziert 15. Oktober 2018 - 16:28

Murat Yakin vervollständigt sein Trainerteam beim FC Sion. Der schweizerisch-spanische Doppelbürger Marco Otero wird Yakins zweiter Assistent neben Christian Zermatten.

Otero hatte schon in der Saison 2014/15 unter Yakin gearbeitet, als dieser als Cheftrainer von Spartak Moskau tätig war. Der 44-jährige Otero ist vielsprachig, sodass er in der Regel mit allen Spielern in einem Kader kommunizieren kann.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Wahlen Schweiz 2019 Vier Personen an einem Gerät auf dem Fitness-Parcours im Wald Schweizer Parlamentswahlen 2019: Sorge ums Klima stösst Grüne in die Favoritenrolle. > Mehr erfahren.