Dieser Inhalt wurde am 6. Juli 2019 17:37 publiziert

Rafael Nadal zeigt sich am Wimbledon-Turnier gut erholt vom Härtetest in der 2. Runde gegen Nick Kyrgios. Dank einem 6:2, 6:3, 6:2 gegen Jo-Wilfried Tsonga zieht er in die Achtelfinals ein.

Gegen den zweifachen Wimbledon-Halbfinalisten aus Frankreich bekundete die Nummer 2 der Welt keine Probleme. Während der nur 1:48 Stunden dauernden Partie musste Nadal keinen einzigen Breakball abwehren. "Ich habe von Anfang bis Ende ein grossartiges Spiel gezeigt", so der Spanier.

Trotz seiner ausgezeichneten Form warnte der Spanier aber vor voreiligen Prognosen. "Jeder Tag hier ist ein Kampf." Der Gegner des zweifachen Wimbledon-Siegers in der Runde der letzten 16 am Montag ist Daniel Evans, der letzte verbliebene Brite bei den Männern, oder João Sousa.

Noch ohne Satzverlust ist Kei Nishikori. Der Japaner, der sich im Tableauviertel von Roger Federer befindet, siegte gegen den Amerikaner Steve Johnson 6:4, 6:3, 6:2 und gab in der ersten Woche nur 31 Games ab.

