Rafael Nadal wahrt sich an den ATP Finals in London mit einem hart erkämpften Dreisatz-Sieg gegen den bereits qualifizierten Stefanos Tsitsipas die Chance auf den Einzug in die Halbfinals.

Der Weltranglistenerste aus Spanien gewann sein drittes Gruppenspiel gegen die Nummer 6 aus Griechenland in fast drei Stunden 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

Nadal muss nun hoffen, dass der noch sieglose und bereits ausgeschiedene Daniil Medwedew am Abend gegen den Titelverteidiger Alexander Zverev gewinnt, um die Halbfinals zu erreichen. In dem Fall würde er am Samstag auf Roger Federer treffen. Wenn sich Zverev durchsetzt, spielt er im Halbfinal gegen den Österreicher Dominic Thiem, während es Federer mit Tsitsipas zu tun bekäme.

Federer spielt seinen Halbfinal am Samstag unabhängig vom Gegner um 15.00 Uhr.

