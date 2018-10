Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

16. Oktober 2018

Stefanie Vögele erleidet auch im dritten Duell mit der zweifachen Grand-Slam-Siegerin Garbiñe Muguruza eine Niederlage. Sie verliert in Luxemburg in der 1. Runde 4:6, 4:6.

Für die 28-jährige Aargauerin bleibt es auf WTA-Stufe bei einem einzigen Matchgewinn, seit sie im April am Sandplatzturnier in Lugano in die Halbfinals vorstiess.

Vögele musste der renommierten spanischen Gegnerin, Nummer 13 der Weltrangliste, im allerersten Game ein Break zugestehen, was sie den ersten Satz kostete. Auch im zweiten Satz gab ein einziges frühes Break (zum 1:2) den Ausschlag.

Generell ist der Service Vögeles grösstes Problem der vergangenen Wochen. In den letzten fünf Partien musste sie 24 Mal den Aufschlag abgeben.

