Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 14. Oktober 2018 09:51 publiziert 14. Oktober 2018 - 09:51

Das Genfer Ausnahmetalent Julien Wanders schafft in Südafrika Historisches. Beim City Surf Run in Durban läuft er über 10 km Europarekord.

Der 22-jährige Genfer beendete das Strassenrennen über die 10 km in 27:32 Minuten hinter dem Kenianer Joshua Cheptegei (27:16) als Zweiter. Und Wanders verbesserte durch seinen Effort den Europarekord von Nick Rose aus dem Jahr 1984 um zwei Sekunden. Der Schweizer hatte zuletzt mehrmals bewiesen, dass er insbesondere in Strassenrennen mit den Besten der Welt mithalten kann. So im Februar, als er den Halbmarathon in Barcelona in 1:00:09 lief und damit für einen Schweizer Rekord wie auch U23-Europarekord sorgte.

Am frühen Sonntagmorgen stiess Wanders in Durban jedoch in eine neue Sphäre vor. Diesmal lief er nicht nur schneller als je ein Schweizer vor ihm, er absolvierte das Rennen über die 10'000 m schneller, als es je ein Europäer geschafft hat. 12 Sekunden nahm er der britischen Läufer-Legende Mo Farah ab, dem Doppel-Olympiasieger über die 10'000 wie auch 5000 m. Um 2 Sekunden unterbot er die europäische Bestmarke von Nick Rose (27:34) aus dem Jahr 1984, die allerdings vom Weltverband IAAF nicht anerkannt wurde.

Nach seinem Halbmarathon-Exploit in Barcelona, Platz 8 an der Halbmarathon-WM Ende März in Valencia (ESP) und zwei Top-Ten-Plätzen über 10'000 und 5000 m an den Europameisterschaften in Berlin ist dies für Wanders ein weiterer Meilenstein in der noch jungen Karriere.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Wahlen Schweiz 2019 Vier Personen an einem Gerät auf dem Fitness-Parcours im Wald Schweizer Parlamentswahlen 2019: Sorge ums Klima stösst Grüne in die Favoritenrolle. > Mehr erfahren.