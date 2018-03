Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 26. Februar 2018 22:51 publiziert 26. Februar 2018 - 22:51

Napoli bleibt in der Serie A an der Spitze. Die Süditaliener erringen zum Abschluss der 26. Runde der Serie einen nie gefährdeten 5:0-Sieg auswärts in Cagliari.

Fünf verschiedene Spieler trugen sich als Torschützen ein. Napoli feierte den zehnten Sieg in Folge und führt die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf Juventus Turin an. Die Partie der Turiner hatte am Wochenende wegen starken Schneefällen verschoben werden müssen.

Telegramm

Cagliari - Napoli 0:5 (0:2). - 13'757 Zuschauer. - Tore: 29. Callejon 0:1. 42. Mertens 0:2. 61. Hamsik 0:3. 72. Insigne (Penalty) 0:4. 90. Mario Rui 0:5.

Rangliste

1. Napoli 26/69 (60:15). 2. Juventus Turin 25/65 (62:15). 3. Lazio Rom 26/52 (64:33). 4. Inter Mailand 26/51 (42:21). 5. AS Roma 26/50 (40:21). 6. Sampdoria Genua 26/44 (46:34). 7. AC Milan 26/44 (37:30). 8. Atalanta Bergamo 25/38 (37:29). 9. Torino 26/36 (36:32). 10. Fiorentina 26/35 (35:32). 11. Udinese 26/33 (37:38). 12. Bologna 26/33 (33:38). 13. Genoa 26/30 (21:27). 14. Chievo Verona 26/25 (23:43). 15. Cagliari 26/25 (23:41). 16. Sassuolo 26/23 (15:46). 17. Crotone 26/21 (23:47). 18. SPAL Ferrara 26/20 (26:49). 19. Hellas Verona 26/19 (24:51). 20. Benevento 26/10 (18:60).

