Dieser Inhalt wurde am 24. Mai 2018 15:55 publiziert 24. Mai 2018 - 15:55

Nestlé Schweiz bekommt eine neue Leitung: Muriel Lienau übernimmt auf Anfang Juli das Amt von Christophe Cornu, der seinerseits dann Frankreich-Chef von Nestlé wird.

Cornu war seit November 2015 an der Spitze von Nestlé Schweiz, wie der Nahrungsmittelmulti am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Cornu habe dem Schweizer Geschäft zu guten Ergebnissen verholfen.

Lienau blickt auf eine jahrzehntelange Karriere im Konzern zurück. Sie stiess 1991 zu Nestlé Deutschland als Markenverantwortliche. Nach mehreren weiteren Stationen kam sie 2015 zu Nestlé Waters, wo sie Verkaufs- und Marketingchefin ist, bis sie ihr neues Amt als Schweiz-Verantwortliche übernimmt.

