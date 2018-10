Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Sein erstes Filmprojekt nach seinem Oscar-Gewinn führt Regisseur Guillermo del Toro zum Streamingdienst Netflix. Del Toro wird für den Konzern den Klassiker Pinocchio als Animationsfilm produzieren, wie Netflix am Montag mitteilte.

Seine Version der Geschichte der zum Leben erweckten Holzpuppe soll in Form eines Musicals erzählt werden und im Italien der 1930er Jahre spielen.

Del Toro und Netflix arbeiten bereits gemeinsam an verschiedenen Projekten, darunter etwa einer Horrorfilmserie. Der mexikanische Regisseur hatte mit seiner Fantasy-Romanze "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" im Frühjahr den Oscar für den besten Film und die beste Regie gewonnen. Die Arbeiten an Pinocchio sollen noch dieses Jahr beginnen. Wann der Film erscheint, ist allerdings noch offen.

