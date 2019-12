Dieser Inhalt wurde am 28. Dezember 2019 04:36 publiziert

In Chile hat es bei regierungskritischen Demonstrationen am Freitag (Ortszeit) erneut Ausschreitungen gegeben.

In Chile ist es bei neuen regierungskritischen Protesten wieder zu Zusammenstössen mit der Polizei gekommen. In der Hauptstadt Santiago versammelten sich am Freitag (Ortszeit) mehrere tausend Menschen.

Diese schlugen auf Töpfe und Pfannen und skandierten regierungsfeindliche Parolen. Polizisten vertrieben sie allerdings mit Tränengas und Wasserwerfern.

Der Feuerwehr zufolge brach während der Demonstration zudem ein Feuer in einem Kunstzentrum aus. Es sei fast völlig zerstört worden. Die Proteste gegen steigende Lebenshaltungskosten und soziale Ungleichheit hatten Mitte Oktober begonnen. Mehrere Menschen sind bereits bei den Demonstrationen ums Leben gekommen.

