Kehrt ans New Yorker Theater am Broadway zurück: "Will & Grace"-Serienstar Debra Messing (50). (Archivbild)

Die aus der Erfolgsserie "Will & Grace" bekannte US-Schauspielerin Debra Messing (50) kehrt an den New Yorker Broadway zurück. Messing werde die Hauptrolle in dem Stück "Birthday Candles" übernehmen, teilten die Veranstalter am Montag in New York mit.

"Birthday Candles" ist das Broadway-Debüt des Autors Noah Haidle und erzählt die Geschichte einer Frau zwischen ihrem 17. und 101. Geburtstag. Die Premiere ist für April 2020 geplant.

Die in New York geborene Messing war mit der Serie "Will & Grace" berühmt geworden, die zwischen 1998 und 2006 lief und seit 2017 fortgesetzt wird.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Umfrage