Dieser Inhalt wurde am 18. März 2020 14:04 publiziert

Davos hat offenbar einen Ersatz für den abgewanderten Schweden Mattias Tedenby gefunden.

Der finnische Nationalspieler Teemu Turunen soll gemäss der "Südostschweiz" in den nächsten Tagen einen Vertrag mit den Bündnern unterschreiben. Der 24-jährige Flügelstürmer erzielte in der letzten Saison für IFK Helsinki in 43 Partien 51 Skorerpunkte (20 Tore).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!