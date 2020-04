Hans Wallson findet zweieinhalb Jahre nach seiner Entlassung bei den ZSC Lions einen neuen Job.

Der 53-jährige Schwede unterschrieb in seiner Heimat beim in der zweithöchsten Liga spielenden IF Björklöven. Wallson war 2016 als zweifacher "Trainer des Jahres" in Schweden zu den Zürchern gestossen, konnte dort aber die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Im Dezember 2017 wurde er entlassen.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Folgen Sie uns auf Instagram