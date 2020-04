Die EU will ein standardisiertes Regelwerk für grüne und nachhaltige Finanzprodukte einführen. Die 27 EU-Botschafter haben diesem am Mittwoch in Brüssel zugestimmt. Auch für die Schweizer Banken werden diese neuen Regeln künftig relevant sein. (Archiv)

