Die Finanzspritzen in Milliardenhöhe, die US-Präsident Trump und das Fed der amerikanischen Wirtschaft als Folge der Coronakrise gewähren, haben am Mittwoch zu einer Erholung an den US-Aktienmärkten geführt. (Archivbild)

KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS / POOL

(sda-ats)