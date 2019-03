Dieser Inhalt wurde am 14. März 2019 06:57 publiziert

Ohne die verletzten Nico Hischier und Mirco Müller beenden die New Jersey Devils ihre Niederlagenserie in der NHL mit dem 6:3 in Edmonton.

Die Playoffs sind längst ausser Reichweite für New Jersey, aber immerhin gab es mal wieder ein Erfolgserlebnis für die Devils. Erstmals seit über zwei Wochen und dem 2:1-Heimsieg gegen die Montreal Canadiens gewann New Jersey. In den sieben erfolglosen Spielen hatte nur ein Punkt (bei der Penalty-Niederlage gegen Columbus) herausgeschaut. Hischier und Müller fehlen weiterhin verletzungsbedingt.

Für Edmonton, dessen Playoff-Chancen auch schlecht stehen, gelangen Connor McDavid zwei Assists, womit er in dieser Saison 100 Skorerpunkte erzielt hat. Der 22-jährige Kanadier erreichte diese Marke zum dritten Jahr in Folge.

Resultate aus der Nacht zum Donnerstag:

National Hockey League (NHL). Mittwoch: Edmonton Oilers - New Jersey Devils (ohne Hischier und Müller/beide verletzt) 3:6. Vancouver Canucks (ohne Bärtschi/verletzt) - New York Rangers 4:1. Toronto Maple Leafs - Chicago Blackhawks 4:5.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sagen Sie uns Ihre Meinung Umfrage Sagen Sie uns Ihre Meinung