19. März 2018 - 07:23

Nach drei Siegen in Folge müssen die New Jersey Devils in der NHL wieder einmal eine Niederlage einstecken. In Anaheim verlieren Nico Hischier und seine Teamkollegen gegen die Ducks 2:4.

Hischier blieb ohne Skorerpunkte, sein Landsmann Timo Müller sass einmal mehr als überzähliger Spieler auf der Tribüne. New Jersey lag bereits nach knapp sieben Minuten 0:2 im Rückstand und rannte in der Folge vergeblich dem Rückstand hinterher.

Im Kampf um die Playoff-Plätze liegen die New Jersey Devils in der Eastern Conference weiterhin gut im Rennen. Ihre Reserve auf die dahinter klassierten Florida Panthers beträgt fünf Punkte, wobei diese noch drei Partien weniger ausgetragen haben.

So gut wie geschafft haben die Playoff-Qualifikation die Vegas Golden Knights. Das Team des derzeit verletzten Luca Sbisa gewann gegen die Calgary Flames dank einem Hattrick des Schweden William Karlsson 4:0. Die Mannschaft aus Las Vegas führt die Pacific Division unangefochten an.

Geschafft hat es Tampa Bay Lightning, das mit einem 3:1-Sieg gegen die Edmonton Oilers als zweites Team nach den Nashville Predators das Ticket für die Playoffs löste.

