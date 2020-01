Dieser Inhalt wurde am 13. Januar 2020 07:58 publiziert

Die New Jersey Devils feiern in der NHL einen zweiten Überraschungssieg in Folge. Das Team von Nico Hischier schlägt das zuvor zehnmal siegreiche Tampa Bay 3:1.

24 Stunden nach dem 5:1 gegen die Washington Capitals, die bis dahin punktbeste Franchise der NHL, drehten Andy Greene, Travis Zajac und Miles Wood die Partie gegen Tampa Bay. Nico Hischier verliess das Eis mit einer Minus-1-Bilanz, Mirco Müller war überzählig.

Dass bei den Devils dennoch einiges nicht zum Besten bestellt ist, zeigte in der Nacht auf Montag die Entlassung von General Manager Ray Shero. Der 57-Jährige musste seinen Posten nach gut viereinhalb Jahren räumen.

