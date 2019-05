Dieser Inhalt wurde am 24. Mai 2019 15:30 publiziert

Nick Kyrgios, das Enfant terrible des Männertennis, wird nicht an dem am Sonntag beginnenden French Open in Paris teilnehmen.

Laut den Organisatoren hat der Australier für das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres wegen "Krankheit" abgesagt. Er hätte in der 1. Runde gegen den Briten Cameron Norrie antreten sollen.

Kyrgios sorgte letzte Woche einmal mehr mit seinem rüpelhaften Benehmen für Aufregung, als er beim Turnier in Rom im Zweitrundenspiel gegen den Norweger Casper Ruud einen Stuhl auf Spielfeld warf und danach disqualifiziert wurde.

Seine letzte Vorbereitung für den Sandplatz-Event in Paris bestritt Kyrgios in Wimbledon auf Rasen. Dabei soll sich die Nummer 36 der Weltrangliste in sozialen Medien auch negativ über das French Open geäussert haben. "Roland Garros ist im Vergleich zu dieser Umgebung Scheisse." Diese Bemerkung ist aber mittlerweile gelöscht

