12. Juni 2019

Empfang unterm Regenschirm: Irlands Präsident Michael Higgins (dritter von links) und seine Frau Sabina Coyne begrüssen das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima in Dublin.

König Willem-Alexander (52) und Königin Máxima (48) der Niederlande sind am Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Irland eingetroffen. Sie wurden von Irlands Präsident Michael D. Higgins (78) und dessen Frau Sabina (75) in Empfang genommen.

Nicht mitgespielt hatte das Wetter: Zur Begrüssung im Hof des Präsidentenpalasts Áras an Uachtaráin in Dublin mussten Soldaten der Ehrengarde die beiden Paare mit Schirmen vor dem Regen schützen, wie auf Bildern zu sehen war, die das irische Präsidialamt twitterte.

Es ist der erste Besuch der niederländischen Royals seit die inzwischen 81 Jahre alte Mutter Willem-Alexanders, Königin Beatrix, 1990 in Dublin zu Gast war. Willem-Alexander und Máxima pflanzten im Garten des Präsidentenpalasts einen Baum.

Für den Abend war ein Staatsbankett zu Ehren der niederländischen Gäste vorgesehen. Begleitet werden die beiden von einer grossen Delegation aus Regierungs- und Wirtschaftsvertretern.

