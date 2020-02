Dieser Inhalt wurde am 16. Februar 2020 18:00 publiziert

St. Gallen und die Young Boys haben in der Super League vom Ausrutscher des FC Basel nicht profitiert. Die Co-Leader verlieren ihre Partien, die Ostschweizer 0:1 in Luzern, die Berner 1:2 in Lugano.

Das Spitzenduo hätte den FCB nach dessen 0:1-Niederlage gegen Thun in der Tabelle distanzieren können. Doch stattdessen bleibt es beim alten Abstand von fünf Punkten. Nur noch drei Zähler hinter dem FCB ist Servette klassiert. Die Genfer setzten sich gegen Zürich 4:1 durch.

Francesco Margiotta schoss Luzern mit einem verwandelten Penalty nach einer halben Stunde zum Sieg gegen St. Gallen. Der FCL ist damit das einzige Team, das in der Frühlingsrunde in vier Partien noch keinen Punkt abgab. St. Gallen auf der anderen Seite musste seine erste Niederlage einstecken.

Die Young Boys vermochten ihre aktuelle Offensiv-Schwäche auch im Tessin nicht zu überwinden. In den letzten sieben Partien erzielte der Meister, der in Lugano unter anderen auf die gesperrten Offensivkräfte Jean-Pierre Nsame und Nicolas Moumi Ngamaleu verzichten musste, nur fünf Tore. Immerhin erzielten die Berner nach drei torlosen Auswärtsspielen wieder einmal einen Treffer.

Filip Holender schoss Lugano bereits nach 17 Minuten in Führung. Fünf Minuten vor dem Ende machte der ehemalige YB-Stürmer Alexander Gerndt mit dem zweiten Treffer alles klar. Der 18-jährige, wenige Minuten zuvor eingewechselte Samuel Ballet vermochte für YB in der Nachspielzeit bei seinem Super-League-Debüt nur noch zu verkürzen. Lugano realisierte den ersten Dreier seit dem 1. Dezember und den ersten Heimsieg gegen die Young Boys seit dem Wiederaufstieg 2015.

Das 0:1 am letzten Wochenende in St. Gallen war für Servette offenbar nur ein Ausrutscher. Gegen Zürich waren sie klar die bessere Mannschaft und kehrten dank Toren von Grejohn Kyei (23.) und einem Hattrick von Koro Koné (65./79./94.) umgehend auf die Siegesstrasse zurück. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 für Zürich, das weiter an Terrain einbüsst, schoss Tosin Aiyegun.

Resultate und Tabelle

Super League. 22. Runde. Samstag: Basel - Thun 0:1 (0:0). Sion - Neuchâtel Xamax FCS 1:2 (0:1). - Sonntag: Lugano - Young Boys 2:1 (1:0). Luzern - St. Gallen 1:0 (1:0). Servette - Zürich 4:1 (1:0).

Rangliste: 1. St. Gallen 22/44 (48:28). 2. Young Boys 22/44 (43:28). 3. Basel 22/39 (46:22). 4. Servette 22/36 (36:21). 5. Zürich 22/31 (27:44). 6. Luzern 22/30 (24:29). 7. Lugano 22/25 (24:27). 8. Sion 22/22 (28:41). 9. Neuchâtel Xamax FCS 22/18 (24:37). 10. Thun 22/18 (22:45).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Warum fehlt die weibliche Kunst in den Schweizer Museen? Relevante Meldungen kompakt aufbereitet

Fragen und Antworten für die Fünfte Schweiz

Diskutieren, mitreden und vernetzen Mit einem Klick ein Plus für Sie!