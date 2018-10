Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 24. Oktober 2018 14:47 publiziert 24. Oktober 2018 - 14:47

Niki Lauda verlässt am Mittwoch nach seiner Lungentransplantation das Krankenhaus und begibt sich in eine wochenlange Rehabilitation.

Der nach einer am 2. August erfolgreich durchgeführten Lungentransplantation seit fast drei Monaten im Wiener AKH-Spital liegende Lauda verliess das Krankenhaus am Mittwoch "in einem guten Allgemeinzustand", wie es in einer Mitteilung des Spitals heisst.

Der 69-jährige Vorstandsvorsitzende des Formel-1-Teams Mercedes und dreifache Weltmeister (1975, 1977, 1984) muss sich nun einer intensiven, mehrwöchigen Rehabilitation unterziehen.

