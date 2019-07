Dieser Inhalt wurde am 5. Juli 2019 23:17 publiziert

Noah Lyles zeichnet an der Athletissima in Lausanne für das Highlight verantwortlich. Der erst 21-jährige Amerikaner siegt über 200 m in der Jahresweltbestmarke von 19,50 Sekunden.

Lyles verbesserte die bisherige Bestleistung gleich um zwei Zehntel. Schneller über die halbe Bahnrunde waren bislang einzig die Jamaikaner Usain Bolt (19,19) und Yohan Blake (19,26) sowie der Amerikaner Michael Johnson (19,32).

Weitere Jahresweltbestleistungen gelangen dem Polen Piotr Lisek im Stabhochsprung und dem Kenianer Timothy Cheruiyot über 1500 m. Letzterer war mit 3:28,77 Minuten gleich um 3,44 Sekunden schneller als Landsmann Elijah Motonei Manangoi Anfang Mai. Lisek überquerte 6,01 m. Zuvor hatte in diesem Jahr erst der Schwede Armand Duplantis (6,00) die 6-Meter-Marke geknackt.

Aus Schweizer Sicht ist Lea Sprunger hervorzuheben. Die Europameisterin über 400 m Hürden blieb in 55,24 Sekunden um 16 Hundertstel unter der Limite für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Die eigene Saisonbestleistung verbesserte die Waadtländerin um eine halbe Sekunde. Die Zeit reichte zum 5. Platz.

