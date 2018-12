Nur Remis für Juventus und Milan

Am zweiten Weihnachtsfeiertag muss Juventus Turin Federn lassen. Bei Atalanta Bergamo kommt der Serienmeister nur zu einem 2:2. Cristiano Ronaldo rettet dem Leader in Unterzahl einen Punkt.

Erstmals stand Cristiano Ronaldo in der Serie A nicht in der Startaufstellung des Serienmeisters und prompt geriet der Titelverteidiger in Probleme. Nach einer Stunde drohte Juventus die erste Saisonniederlage, nachdem Duvan Zapata die Partie nach dem frühen Rückstand nach einem Eigentor von Berat Djimsiti (ex FCZ) mit einer Doublette gedreht hatte und Juve nach der Gelb-Roten Karte von Rodrigo Bentancur in Unterzahl agierte.

Mit seinem ersten Tor als Einwechselspieler in der Meisterschaft seit 2013 glich Ronaldo 13 Minuten nach seiner Auswechslung zum 2:2 aus (78.); es war der zwölfte Saisontreffer des Portugiesen. Beinahe wäre den Gästen noch der Siegtreffer gelungen, doch der Treffer von Leonardo Bonucci in der Nachspielzeit wurde wegen Offside aberkannt.

Vom Ausrutscher des Leaders konnte Verfolger Napoli nicht profitieren - im Gegenteil. Im Spitzenspiel der Runde verlor der Tabellenzweite auswärts beim Tabellendritten Inter Mailand nach einem Gegentreffer in der Nachspielzeit 0:1.

Der eingewechselte Lautaro Martinez traf im San Siro in der 91. Minute mit einer Direktabnahme aus zwölf Metern, nachdem die Gäste zwei Minuten zuvor ihrerseits einen Matchball vergeben hatten. Der Schuss von Piotr Zielinski blockte Inters Verteidiger Kwadwo Asamoah auf der Torlinie ab. Napoli spielte in der Schlussphase nach dem Platzverweis gegen Kalidou Koulibaly in Unterzahl.

Eine weitere Enttäuschung setzte es für die AC Milan ab. Bei Aufsteiger Frosinone, dem Vorletzten der Tabelle, erreichten die Mailänder nur ein 0:0 und blieben damit erstmals seit 1984 in vier Spielen in Folge ohne Torerfolg. Drei der letzten vier Meisterschaftsspiele endeten 0:0, das vierte ging am letzten Wochenende bei Fiorentina 0:1 verloren.

Für einen Meilenstein sorgte Fabio Quagliarella. Der Stürmer schoss beim 2:0 von Sampdoria Genua über Schlusslicht Chievo Verona als erster Italiener seit Christian Vieri 2002 in acht Serie-A-Partien in Folge mindestens ein Tor.

Telegramme und Tabelle

Inter Mailand - Napoli 1:0 (0:0). - 63'946 Zuschauer. - Tor: 91. Martinez 1:0. - Bemerkungen: 80. Gelb-Rote Karte gegen Koulibaly (Napoli/Foul). 95. Platzverweis Insigne (Napoli/Unsportlichkeit).

AS Roma - Sassuolo 3:1 (2:0). - 35'893 Zuschauer. - Tore: 8. Perotti 1:0. 23. Schick 2:0. 59. Zaniolo 3:0. 90. Babacar 3:1.

SPAL Ferrara - Udinese 0:0. - 13'195 Zuschauer. - Bemerkung: SPAL Ferrara ohne Djourou (verletzt), Udinese ohne Behrami (gesperrt).

Frosinone - Milan 0:0. - 15'000 Zuschauer. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez.

Atalanta Bergamo - Juventus Turin 2:2 (1:1). - 19'787 Zuschauer. - Tore: 2. Djimsiti (Eigentor) 0:1. 24. Zapata 1:1. 56. Zapata 2:1. 78. Ronaldo 2:2. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 53. Gelb-Rote Karte gegen Bentancur (Juventus Turin).

Fiorentina - Parma 0:1 (0:1). - 31'767 Zuschauer. - Tor: 45. Inglese 0:1. - Bemerkungen: Fiorentina bis 69. mit Edimilson Fernandes. 65. Rote Karte gegen Hugo (Fiorentina/Foul).

Bologna - Lazio Rom 0:2 (0:1). - 19'230 Zuschauer. - Tore: 30. Luiz Felipe 0:1. 90. Lulic 0:2. - Bemerkungen: Bologna ohne Dzemaili (Ersatz).

Rangliste: 1. Juventus Turin 18/50 (36:10). 2. Napoli 18/41 (34:15). 3. Inter Mailand 18/36 (30:14). 4. Lazio Rom 18/31 (27:20). 5. Sampdoria Genua 18/29 (31:21). 6. AC Milan 18/28 (24:19). 7. AS Roma 18/27 (32:24). 8. Torino 18/26 (23:18). 9. Parma 18/25 (17:21). 10. Fiorentina 18/25 (25:18). 11. Atalanta Bergamo 18/25 (33:25). 12. Sassuolo 18/25 (28:26). 13. Cagliari 18/20 (17:23). 14. Genoa 18/19 (25:35). 15. SPAL Ferrara 18/17 (14:25). 16. Empoli 18/16 (22:36). 17. Udinese 18/15 (14:23). 18. Bologna 18/13 (13:26). 19. Frosinone 18/10 (12:36). 20. Chievo Verona 18/5 (13:35).

