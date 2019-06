Dieser Inhalt wurde am 29. Juni 2019 16:23 publiziert

Tom Lüthi wird den GP der Niederlande in Assen am Sonntag (12.20 Uhr) nur vom achten Startplatz aus in Angriff nehmen.

Der Berner Kalex-Fahrer verlor im Qualifying gut eine halbe Sekunde auf den Australier Remy Gardner, der erstmals in der Moto2 die Pole-Position holte. Der WM-Leader Alex Marquez startet von Position 4.

Dominique Aegerter, der in den ersten sieben Rennen der Saison für MV Agusta nur zweimal gepunktet hat, sicherte sich mit Rang 19 die beste Ausgangslage in diesem Jahr.

In der MotoGP feierte der französische Rookie Fabio Quartararo (Yamaha) bereits seine dritte Pole-Position. Er war 0,140 Sekunden schneller als der Spanier Maverick Viñales. WM-Leader und Titelverteidiger Marc Marquez musste sich mit Position 4 zufrieden geben, Valentino Rossi verpasste als 14. sogar das Q2.

