Dieser Inhalt wurde am 18. März 2018 04:35 publiziert 18. März 2018 - 04:35

Chinas Regierungschef Li Keqiang ist am Sonntag erwartungsgemäss im Amt bestätigt worden.

Chinas Volkskongress hat Regierungschef Li Keqiang in seinem Amt bestätigt. Auf ihrer Jahrestagung stimmten am Sonntag in Peking 2964 Delegierte des nicht frei gewählten chinesischen Parlaments für den 62-Jährigen.

Nur zwei Abgeordnete stimmten gegen den Premier. Die Delegierten machten ferner den 64-jährigen Yang Xiaodu zum Chef der neu geschaffenen Aufsichtskommission. Mit der mächtigen Überwachungsbehörde wird die bisherige Kontrolle über die Parteimitglieder künftig auf alle Bedienstete des Staatsapparates ausgeweitet. Das Aufsichtsorgan wird gegen Korruption, Dienstvergehen oder auch mangelnde Umsetzung politischer Vorgaben vorgehen.

