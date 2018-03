Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 3. März 2018 15:41 publiziert 03. März 2018 - 15:41

Der Alpin-Snowboarder Nevin Galmarini verpasst im Parallel-Riesenslalom im türkischen Kayseri die K.o.-Runde. Der Goldmedaillen-Gewinner von Pyeonchang muss sich mit dem 19. Rang begnügen.

Trotz seinem unerwarteten Aus in der Qualifikation liegt der 31-jährige Bündner in der Gesamtwertung des Alpin-Weltcups weiterhin komfortabel in Führung. Neu in den 2. Rang im Gesamtweltcup vorgerückt ist der Italiener Edwin Coratti, der im Parallel-Slalom in der Türkei das Rennen hinter dem Deutschen Stafan Baumeister als Zweiter beendete. Bester Schweizer wurde Dario Caviezel als Elfter.

Im Rennen der Frauen gab es ebenfalls eine Überraschung. Die Saison-Dominatorin Ester Ledecka musste sich im Final der Russin Milena Bykowa geschlagen geben. Dritte wurde die Österreicherin Daniela Ulbing. Ladina Jenny beendete das Rennen im 8. Rang. Sie verlor ihren Viertelfinal gegen die spätere Siegerin Bykowa.

Neuer Inhalt Horizontal Line