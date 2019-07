Dieser Inhalt wurde am 29. Juli 2019 06:29 publiziert

Dalilah Muhammad sorgt am letzten Tag der US-Meisterschaften für das Highlight. Die gebürtige New Yorkerin unterbietet in Des Moines den 16 Jahre alten Weltrekord über 400 m Hürden.

Die amerikanische Olympiasiegerin Dalilah Muhammad hat in 52,20 Sekunden einen Weltrekord über 400 m Hürden aufgestellt. Die 29-Jährige verbesserte an einem regnerischen Abend in Des Moines die Bestmarke der Russin Julia Petschonkina aus dem Jahr 2003 um 14 Hundertstelsekunden.

Muhammad siegte im Bundesstaat Iowa vor Sydney McLaughlin, die in 52,88 Sekunden ins Ziel kam, und Ashley Spencer (53,11).

