Im Sport steht derzeit fast alles still. Nicht so im Schach: Zwei Top-Junioren des Schweizerischen Schachbundes (SSB) organisieren am Ostermontag ein nationales Blitzschach-Turnier. Gespielt wird online, der Erlös geht an die Glückskette.

Der Event steht unter dem Motto "Wir setzen Corona Schachmatt!" Die beiden Initianten, der 19-jährige Elias Giesinger aus St. Gallen und der 18-jährige Oliver Angst aus Olten, wollen mit dem Turnier Geld für die Opfer der Corona-Epidemie sammeln. Wer mitspielt, zahlt als "Turniereinsatz" fünf Franken oder mehr an die Glückskette.

Giesinger und Angst hoffen, dass am 13. April mehrere hundert Personen online mitmachen. Gespielt wird auf der Plattform lichess.org. Als Live-Kommentatoren stellen sich die beiden Schweizer Schach-Grossmeister Nico Georgiadis (24) und Yannick Pelletier (43) zur Verfügung.

Die Organisatoren, beides starke Turnierspieler, wollen mit ihrem Projekt "das Schachspiel fördern und gleichzeitig unseren Beitrag zur Überwindung der Corona-Krise leisten", wie sie auf der eigens eingerichteten Homepage www.wirsetzencoronaschachmatt.ch schreiben. Der Erlös gehe vollumfänglich an die Schweizer Glückskette.

Mit dem Projekt sind Giesinger und Angst in guter Gesellschaft: Auch Schach-Weltmeister Magnus Carlsen setzt derzeit auf das Internet. Nach dem Abbruch des WM-Kandidatenturniers wegen der Corona-Epidemie fordert der 29-jährige Norweger sieben seiner schärfsten Rivalen zu einem Online-Turnier heraus. Ab dem 18. April geht es dort um eine Preissumme von 250'000 Dollar.

www.wirsetzencoronaschachmatt.ch

