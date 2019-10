Dieser Inhalt wurde am 10. Oktober 2019 12:38 publiziert

Die zweifache Grand-Slam-Titelträgerin Naomi Osaka leitet die Rückgabe ihrer US-Staatsbürgerschaft in die Wege, um 2020 in Tokio für Japan an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können.

Die knapp 22-jährige Osaka (WTA 3) gab demnach dem japanischen Nachrichtensender NHK bekannt, dass es speziell für sie sein werde, für Japan an den Spielen in Tokio teilzunehmen.

Osakas Vater stammt aus Haiti, ihre Mutter aus Japan. Die Gewinnerin der US Open 2018 und Australian Open 2019 zog als Dreijährige in die USA und besitzt daher beide Staatsbürgerschaften. Ihre bisherigen Erfolgen holte sie bereits für Japan.

