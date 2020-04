Um die Ausbreitung des Coronavirus in Peru zu verlangsamen, ergreift der peruanische Präsident Martin Vizcarra ungewöhnliche Massnahmen. So dürfen Männer und Frauen künftig nur an bestimmten Tagen getrennt nach Geschlecht auf der Strasse sein. Sonntags darf niemand das Haus verlassen. (Archivbild)

KEYSTONE/AP/Rodrigo Abd

(sda-ats)