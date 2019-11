Dieser Inhalt wurde am 15. November 2019 19:49 publiziert

Trainer Vladimir Petkovic setzt im vorentscheidenden EM-Qualifikationsspiel der Schweiz in St. Gallen gegen Georgien von Beginn an auf Edimilson Fernandes, Renato Steffen und Albian Ajeti.

Wie würde Vladimir Petkovic die diversen verletzungsbedingten Ausfälle kompensieren, war eine der meist diskutierten Fragen im Vorfeld der Partie im ausverkauften Kybunpark gegen Georgien. Der Nationaltrainer entschied sich neben acht Arrivierten für Edimilson Fernandes, Renato Steffen und Albian Ajeti - und gegen die zuletzt in den Klubs formstarken Loris Benito oder Djibril Sow.

Fernandes gehört schon seit der Nations League im letzten Herbst zum erweiterten Stammpersonal der SFV-Auswahl. Zuletzt traf er beim Sieg gegen Irland in Genf zum wichtigen 2:0 in der Nachspielzeit, weswegen der Schweiz aus den verbleibenden zwei Spielen gegen Georgien und Gibraltar vier Punkte zur EM-Qualifikation reichen.

Während Ajeti bereits beim 3:3 gegen Dänemark und beim 4:0 gegen Gibraltar in der Startaufstellung stand, kommt der Wolfsburg-Legionär Steffen erstmals in dieser Qualifikation von Beginn an zum Zug. Beide bestreiten gegen Georgien ihr 10. Länderspiel.

Die Aufstellung der Schweiz gegen Georgien: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka; Lichtsteiner, Zakaria, Fernandes, Steffen; Seferovic, Ajeti.

