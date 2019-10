Dieser Inhalt wurde am 11. Oktober 2019 12:50 publiziert

KEYSTONE/Pilatus Aircraft Ltd

Pilatus darf in Indien teilweise wieder aktiv sein (Archivbild).

Der Bann gegen den Flugzeughersteller Pilatus in Indien ist teilweise wieder aufgehoben. Das indische Verteidigungsdepartement hat das im Juli 2019 gegenüber Pilatus verhängte einjährige Verbot, in Indien geschäftlich aktiv zu sein, in Teilen ausser Kraft gesetzt.

Dahinter steht die indische Luftwaffe, welche auf Ersatzteile, Service- und Wartungsdienstleistungen von Pilatus für die betriebene Flotte an Pilatus-Trainingsflugzeugen des Typs PC-7 angewiesen ist.

Die entsprechende Verfügung ist auf der Internetseite des indischen Ministeriums für Verteidigung aufgeschaltet. Pilatus wollte am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP keinen Kommentar dazu abgeben.

Seit Juni laufen in Indien gegen Pilatus Ermittlungen. Der zuständige Untersuchungsrichter wirft dem Unternehmen gemäss einer ersten Klageschrift (first information report) eine "kriminelle Verschwörung" vor. Dazu kommen Vorwürfe wie Betrug oder kriminelle Verführung von Staatsangestellten.

Der Stanser Flugzeugbauer ist in dem südasiatischen Land seit längerem mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Es geht dabei um eine abgeschlossene Lieferung von 75 PC-7-Fliegern. Die indische Bundespolizei CBI wirft Pilatus vor, 2010 einem Waffenhändler eine Million Franken überwiesen zu haben, um den Auftrag zu erhalten. Später sollen gemäss der AWP vorliegenden Klageschrift rund 50 Millionen Franken geflossen sein.

