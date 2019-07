Dieser Inhalt wurde am 19. Juli 2019 08:33 publiziert

Der an einer Oberschenkelprellung leidende Zuger Spitzenschwinger Pirmin Reichmuth, Sieger von drei Kantonalfesten dieser Saison, wird am Bergkranzfest auf dem Brünig am 28. Juli das Comeback geben.

Reichmuth wollte bereits diesen Sonntag am Zugerberg-Schwinget teilnehmen. Dieser Einsatz käme für ihn aber noch etwas zu früh. Am Eidgenössischen Schwingfeste vom 24./25. August in Zug wird Reichmuth zu den ersten Anwärtern auf den Königstitel gehören.

