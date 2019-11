Dieser Inhalt wurde am 8. November 2019 14:01 publiziert

Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini kündigt an, dass er auf juristischem Weg Rückzahlungen in Millionenhöhe erstreiten will.

Der Franzose sagte der Nachrichtenagentur AFP, er werde via seinen Schweizer Anwalt Vincent Solari Geld einfordern, "das vertraglich vereinbart wurde". Es handle sich dabei um Bonus-Zahlungen oder Anwaltskosten. Die AFP geht von einer Summe von umgerechnet knapp acht Millionen Schweizer Franken aus.

Die Sperre gegen Platini endete vor einem Monat. Dem Franzosen war eine dubiose Zahlung von rund zwei Millionen Franken von Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter zum Verhängnis geworden.

Unlängst hatte Platini schon sein Comeback angekündigt. "Ich werde zurückkommen. Ich weiss noch nicht wo, ich weiss nicht wie. Ich lasse mich nicht von diesem Spiel aussperren, zumal die Sperre von Idioten verhängt wurde", sagte er sich in einem Interview mit dem Westschweizer Fernsehen RTS.

