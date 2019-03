Dieser Inhalt wurde am 9. März 2019 15:20 publiziert

Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen entdeckte am Samstagmorgen Rauch und Feuer, das aus der Fassade eines Restaurants in Altenrhein drang.

Eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen hat am Samstagmorgen in Altenrhein Rauch und Feuer entdeckt, die aus der Fassade eines Restaurants an der Rheinhofstrasse drang. Die Feuerwehr Rheintal löschte den Brand.

Um das Feuer restlos zu löschen, musste die Fassade zum Teil geöffnet werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen weiter mitteilte. Bei der anschliessenden Kontrolle seien keine Schäden im Innern des Restaurantgebäudes ausgemacht worden.

Im Brandbereich seien Abdichtarbeiten im Gang gewesen. Ob der Brand mit diesen zusammenhängt, wird durch die Spezialisten des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen abgeklärt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Neben der Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen war die Feuerwehr Rheintal mit sechs Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort.

