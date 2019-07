Dieser Inhalt wurde am 22. Juli 2019 11:19 publiziert

Die Kantonspolizei Wallis zog in St. Maurice einen Carfahrer ohne Permis aus dem Verkehr. An Bord des Busses waren 25 Touristen aus Kanada und den USA. (Symbolbild)

Ein Car-Chauffeur ohne gültigen Fahrausweis hat am Sonntag 25 Touristen nach Zermatt fahren wollen. Bei einer Kontrolle in St. Maurice VS ging der 57-jährige Italiener der Polizei Netz.

Der Fahrer wurde aus dem Verkehr gezogen, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Der Mann muss eine Busse bezahlen und er wurde verzeigt. Nach Polizeiangaben war das Permis bereits Mitte Oktober 2018 abgelaufen.

Die 25 Passagiere aus Kanada und den USA waren auf einer Tour durch die Schweiz. Sie errichten ihr Ziel trotz des Malheurs: Ein anderer Fahrer mit gültigem Führerschein übernahm den Fahrdienst.

