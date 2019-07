Am Mittwochabend ist ein Mann in der Bern von der Polizei angeschossen worden - er verstarb später. (Symbolbild)

Im Zuge eines Polizeieinsatzes ist am Mittwochabend ein Mann in Bern mit einer Dienstwaffe schwer verletzt worden. Trotz Rettungsmassnahmen verstarb die Person, wie die Kantonspolizei Bern in der Nacht auf Donnerstag mitteilte.

Die Kantonspolizei Bern sei am Mitwochnachmittag über die Entweichung eines polizeilich bekannten Mannes aus einer psychiatrischen Institution informiert worden. Eine Patrouille habe die gesuchte Person dann in einer Liegenschaft an der Kuhnstrasse in Bern angetroffen. Dabei sei es zu einer für die Polizei bedrohlichen Situation und zum Einsatz der Dienstwaffe gekommen.

Laut der Medieninformation wurde der 36-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern getroffen und trotz rascher Rettungsmassnahmen verstorben. Bei dem Mann sei eine Schusswaffe sichergestellt worden. Die Klärung der genauen Umstände der Ereignisse sei zudem eingeleitet worden. Die Ermittlungen werden unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland durchgeführt. Mit den polizeilichen Abklärungen sei ein ausserkantonales Polizeikorps beauftragt worden.

