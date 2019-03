Dieser Inhalt wurde am 15. März 2019 16:37 publiziert

In Strada im Unterengadin ist am Freitag ein Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Graubünden bei einem Zusammenstoss total beschädigt worden. Die 26-jährige Polizistin am Steuer und ihr Kollege kamen mit dem Schrecken davon.

Ein 56-jähriger Autolenker hatte auf der Umfahrung Strada in einer mit Schnee bedeckten Rechtskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kollidierte daraufhin heftig seitlich mit dem aus der Gegenrichtung nahenden Patrouillenfahrzeug der Kantonspolizei Graubünden.

Das Dienstfahrzeug der 26-jährigen Polizistin sowie eines mitfahrenden Polizisten kam dabei von der Fahrbahn ab. Alle Beteiligten konnten die total beschädigten Fahrzeuge unverletzt verlassen.

Elf Mal ausgerückt

Auf den schneebedeckten Fahrbahnen ereigneten sich am Freitag auf dem Bündner Strassennetz an verschiedenen Orten Verkehrsunfälle. Die Kantonspolizei rückte bis Freitagmittag zu elf Unfällen aus. Bei allen Kollisionen gab es lediglich Sachschaden.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sagen Sie uns Ihre Meinung Umfrage Sagen Sie uns Ihre Meinung