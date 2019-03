Frauen in Rio fordern bei einer Demonstration am Weltfrauentag "Gerechtigkeit für Marielle". (Archivbild)

Ein Jahr nach dem Mord an der linken Kommunalpolitikerin Marielle Franco in Brasilien sind zwei Polizisten festgenommen worden. Die beiden Mitglieder der brasilianischen Militärpolizei stehen im Verdacht, das Attentat am 14. März 2018 verübt zu haben.

Sie seien am Dienstagmorgen in Rio de Janeiro festgenommen worden, berichtete die Nachrichtenwebsite G1 unter Berufung auf Justizkreise. Einer der beiden soll die tödlichen Schüsse auf Franco und deren Fahrer abgegeben haben.

Der andere soll das Fahrzeug der mutmasslichen Täter gesteuert haben. Nach Erkenntnissen der Ermittler wurde die Ermordung der schwarzen Kommunalpolitikerin während dreier Monate minuziös geplant.

Die 38-jährige Franco sass für die linke Partei Sozialismus und Freiheit (PSOL) im Stadtrat, setzte sich für die Rechte der Schwarzen in Brasilien ein und übte scharfe Kritik am Vorgehen der Polizei in den Armenvierteln der Stadt. Ihre Ermordung schockierte die Brasilianer und löste eine Protestwelle gegen zunehmende Gewalt in Rio aus.

