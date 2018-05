Den folgenden Inhalt übernehmen wir von externen Partnern. Wir können nicht garantieren, dass dieser Inhalt barrierefrei dargestellt wird.

Dieser Inhalt wurde am 18. Mai 2018 23:59 publiziert 18. Mai 2018 - 23:59

Prinz Harry hat am Vorabend seiner Hochzeit mit Meghan Markle die bereits in Windsor versammelten Fans glücklich gemacht: Zusammen mit seinem älteren Bruder, Prinz William, spazierte er am Freitag vor Schloss Windsor an Fähnchen schwenkenden Zuschauern entlang.

Leger gekleidet in Jackets mit offenen Hemdkragen schüttelten die beiden Brüder Hände und plauderten mit einigen Zaungästen. Einen ähnlich spontanen Auftritt hatte auch Prinz William am Abend vor seiner Hochzeit mit Kate Middleton im Jahr 2011. Damals hatte ihn sein jüngerer Bruder Harry begleitet.

William ist am Samstag Harrys Trauzeuge. 2011 war es anders herum: Damals hatte Harry seinem Bruder William diesen Dienst erwiesen.

Die grössten Fans der britischen Königsfamilie brachten sich schon seit Tagen in Stellung: Um Schloss Windsor haben sich am Freitag etliche Menschen versammelt, um die Nacht unter freiem Himmel zu verbringen und sich einen besonders guten Platz zum Beobachten des Hochzeitsspektakels am Samstag zu sichern.

Rund 100'000 Menschen werden am Samstag in Windsor erwartet, wo sich US-Schauspielerin Meghan Markle und Prinz Harry in der Schlosskapelle das Jawort geben. Nach der Trauung ist eine Kutschfahrt des Brautpaars durch Windsor geplant.

Neuer Inhalt Horizontal Line