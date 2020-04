Dieser Inhalt wurde am 9. April 2020 11:34 publiziert

Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) haben Schülern in Grossbritannien per Videoanruf einen Besuch abgestattet.

Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) haben Schülern in Grossbritannien per Videoanruf einen Besuch abgestattet. Dabei lobten sie die Arbeit von Mitarbeitern des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS und Lehrern in der Corona-Krise.

Die beiden Royals zeigten sich locker und lachten viel. "Wie sind eure Namen? Es ist sehr schön euch zu treffen. Ich bin Catherine und neben mir sitzt William", sagte Kate zu Beginn des einstündigen Gesprächs.

Die Schule, die Casterton Primary Academy in Burnley nördlich von Manchester, liegt in der Nähe einer Klinik. Dort werden die Kinder von Eltern unterrichtet, die trotz Pandemie weiter arbeiten müssen, darunter Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegepersonal.

Kate nannte das Angebot der Schule "fantastisch". Wegen Ostern trugen die Kinder rosa Hasenohren. Das sehe stark aus, sagte William und lachte.

Die Kinder zeigten in dem am Donnerstag in Auszügen veröffentlichten Videocall gemalte Bilder, die ihre Eltern darstellen sollten. Der zehnjährige Harris erzählte, seine Mutter arbeite für den NHS. "Ich bin sehr stolz auf sie."

Neuer Inhalt Horizontal Line

Externer Inhalt Folgen Sie uns auf Instagram